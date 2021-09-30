二手屋苑錄用家市價承接

嘉湖山莊呎售11101元
香港置業市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳日出康城領凱9L座頂層戶，面積724方呎，三房連套房及多用途房間隔，議價後以約1000萬元成交，呎價13812元。據了解，買家為首置客，原業主於14年5月以約580萬元購入上，是次轉售帳面賺約420萬元，升值約72%。
祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座低層H室，面積552方呎，三房間隔，獲區外客垂青，以612.8萬元易手，呎價11101元，屬市價水平。原業主於09年以約137萬元購入，是次轉手帳面獲利約475.8萬元，升值逾三倍。
美聯高級營業經理陳志賢表示，馬鞍山錦豐苑A座低層8室，面積約647方呎，三房間隔，議價後以600萬元（居二價）沽出，呎價約9274元。
利嘉閣高級聯席董事黃靜顏稱，上水旭埔苑A座中層1室，面積約546方呎，採兩房間隔，以自由市場價573.8萬元沽出，呎價10509元。
新港城三房742.8萬沽
世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山新港城C座中層8室，面積490方呎，屬三房間隔，原先叫價820萬元，目前減至742.8萬元易手，呎價15159元。據了解，原業主92年7月以199萬元購入，帳面獲利543.8萬元離場，升值2.7倍。