二手屋苑錄用家市價承接

本港人口高齡化，可持續的退休收入，成為臨近退休人士關注的問題。勞福局局長羅致光日前接受《星島日報》專訪時指出，可以考慮將已退休僱員的強積金強制轉成年金，以提供穩定的回報，旋即引起各界熱議，這個建議出發點可取，特別適合低下階層市民，但在構思推行時，必須讓不同需要的市民有得揀。 羅致光在專訪中指出，政府仍須繼續加強退休保障工作，包括研究加強與公共年金與強積金配合。他提出三個方案，一是否強制退休員工將強積金轉成年金；二是將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行再提取；三是維持現時情況，用不同方法鼓勵更多人購買年金。把強積金轉為年金，有其好處，對不懂投資及不願冒風險的市民，年金可...

2021-09-30