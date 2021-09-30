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屯門寶怡花園兩房月租1.1萬

2021-09-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門寶怡花園1座低層B室，面積415方呎，兩房間隔，獲同區客以1.1萬元承租，呎租26.5元，以單位市值約490萬元作計算，租金回報率達2.7厘。

觀塘凱滙呎租35元



　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站君滙港6座高層B室，面積474方呎，屬兩房間隔，望開揚景，月租2.1萬元，呎租約44.3元。據悉，業主07年2月斥資356萬元購入，回報率約7厘。

　　利嘉閣市務經理梁錦機表示，觀塘凱滙3座中層J室，面積約500方呎，採兩房間隔，獲專業人士以17500元承租，呎租約35元。據悉，業主於19年1月以約1128萬元購入上述單位，現租出單位可享租金回報率約1.9厘。

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