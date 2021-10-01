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嘉湖三房月租1.65萬

2021-10-01 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居5座高層C室，面積551方呎，三房間隔，以1.65萬租出，呎租29.9元，以單位市值669萬計算，租金回報約3厘。

　　Q房網營業經理譚慧絲表示，灣仔壹環中層E室，面積461方呎，一房單位，月租2.3萬，呎租50元。據了解，業主於去年11月以972萬購入，租金回報率約2.8厘。



　　中原高級分行經理吳倬霆表示，屯門瓏門8座高層G室，面積379方呎，一房間隔，享開揚市景，月租叫價1.55萬，議價後以1.45萬租出，呎租38.3元。據悉，租家為一對夫婦，業主於14年10月以406萬買入單位，租金回報約4.3厘。



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