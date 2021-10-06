  • 2021年10月6日 星期三
  • 29º
  • 65%
熱門： WhatsAppFacebook皇后山施政報告利穎怡

日報新聞 > 地產

利奧坊．曉岸一房月租1.38萬

2021-10-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事劉酌源表示，旺角利奧坊．曉岸2座中層H室，面積252方呎，一房間隔，議價後以1.38萬元租出，呎租54.8元。據悉，新租客為單身專業人士，業主於19年4月以約570萬元購入，租金回報2.9厘。

　　利嘉閣分行經理黃諾文表示，西灣河嘉亨灣2座中高層A室，面積約662方呎，採三房連套房間隔，望海景，以30000元租出，呎租約45元。據悉，業主於07年7月以約742.5萬元購入，現租出可享租金回報率約4.8厘。



　　美聯區域經理黎泳傑表示，筲箕灣廣場3座高層F室，面積344方呎，為兩房間隔，議價後以月租1.5萬元租出，呎租約43.6元。業主今年6月以約650萬元購入，租金回報約2.77厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd