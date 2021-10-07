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土瓜灣津匯開放式單位月租1.2萬

2021-10-07 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，土瓜灣津匯高層F室，面積267方呎，開放式間隔，望樓景，以1.2萬元租出，呎租44.9元。據悉，新租客為夫婦，業主於18年2月以約620.6萬元購入，租金回報2.3厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層G室，面積455方呎，屬兩房間隔，望山景，獲租客以1.8萬元租入，呎租40元。據了解，業主於13年9月以538.8萬元購入，按買入價計算，租金回報約4厘。



　　美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城海天花園恒天閣低層B室，面積為714方呎，為三房連套房間隔，議價後獲外區客以3.1萬元租出，呎租為43.4元。業主於05年11月以約300萬元購入，租金回報率約12.4厘。
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