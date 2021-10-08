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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 地產

康山花園兩房月租17500元

2021-10-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌康山花園4座高層E室，面積約431方呎，屬兩房間隔，望內園景，以17500元獲承租，呎租約41元。據悉，業主於08年5月以約290萬元購入，現租出享租金回報率約7.2厘。

大圍名城三房呎租35.7元



　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站浪澄灣5座中高層E室，面積560方呎，屬兩房間隔，望海景，月租2.28萬元，呎租約40.7元。

  據悉，業主於08年3月斥資約600萬元購入，租金回報率約4.6厘。

　　中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城3座低層NB室，面積785方呎，三房連套房間隔，以2.8萬元租出，呎租35.7元。據了解，業主於10年以739萬元購入，可享約4.5厘租回報。
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