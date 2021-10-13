鯉景灣兩房月租1.9萬元

年僅十八歲的美國前鋒列卡度柏比今季表現突飛猛進，獲拜仁慕尼黑等多家歐洲豪門垂青，有意在冬季轉會市場向其招手。為增加轉會籌碼，此子誓助美國明早於世界盃外圍賽中北美洲區第三圈，主場擊敗哥斯達黎加全取三分。（香港時間周四早上7:00開賽） 效力美職FC達拉斯的列卡度柏比，今季聯賽上陣二十七次，交出十三個入球和三次助攻，表現吸引拜仁、祖雲達斯和禾夫斯堡等歐洲勁旅注意。他坦承有意到歐洲發展：「希望可以到有較多上陣機會的球會效力。」為爭取轉會籌碼，今仗他必拼盡為美國入球，而他近兩次於世盃外正選上陣都有士哥，共入三球，上輪他列作後備，美國即作客以0:1敗給巴拿馬，故今仗他很有機會...

2021-10-13