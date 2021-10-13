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鯉景灣兩房月租1.9萬元

2021-10-13 列印
  二手再錄市價租務個案，中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河鯉景灣逸康閣低層E室，面積536方呎，兩房間隔，望內園景，以19000元將單位租出，呎租35元。業主於02年以185萬元買入單位，租金回報12.3厘。

　　美聯聯席區域經理周永業表示，筲箕灣形薈1A座中層C室，面積約459呎，為兩房間隔，獲外區租客以月租2.18萬元市價租出，呎租約為47.5元。業主於16年9月以約933萬元購入，租金回報約2.8厘水平。



　　中原首席分區營業董事余社朝表示，何文田帝庭園5座高層C室，面積948方呎，採三房連套房間隔，另設工人套房，望內園景致，原先叫租4.3萬元，議價後以3.9萬元連車位租出，呎租41元。業主於12年10月以1368萬元連車位購入，可享3.4厘租金回報。
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