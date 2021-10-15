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碧海藍天兩房月租1.9萬

2021-10-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣碧海藍天3座中低層E室，面積約505方呎，採兩房間隔，望開揚景，原叫租2萬元，經議價後減價1000元，以1.9萬元獲承租，呎租約38元。據悉，業主於16年12月以約724萬元購入，租金回報率約3.1厘。

　　美聯區域經理施志剛表示，鰂魚涌君豪峰低層P室，面積384方呎，為兩房間隔，原叫租約2.1萬元，議價後以約1.95萬元租出，呎租50.8元。業主於18年7月以917萬元購入，租金回報近2.6厘。



　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站維港灣5座低層B室，面積703方呎，三房連套房間隔，月租叫價2.65萬元，議價後減價1500元，以2.5萬元租出，呎租35.6元。據悉，新租客為一家四口，業主於02年12月以約305萬元購入，現享回報約9.8厘。

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