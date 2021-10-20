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疊茵庭兩房獲外區客「即睇即租」

2021-10-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門疊茵庭2座低層A室，面積376方呎，兩房間隔，租客為外區客，以1.2萬元「即睇即租」，呎租31.9元，以單位市值約547萬元作計算，租金回報率達2.6厘。

　　香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城青松閣極高層F室，面積897方呎，三房連套房間隔，原先叫租3.6萬元，議價後以3.4萬元租出，呎租37.9元。業主於06年11月以約790萬元購入，租金回報近5.2厘。



　　美聯首席高級營業經理黃家樂表示，啟德天寰星寰匯5座低層E室，面積680方呎，屬三房一套間隔，月租2.8萬元，呎租約41.2元。業主17年11月以1405.38萬元購入，租金回報率約2.4厘。

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