二手屋苑錄用家議價承接

藍灣半島兩房932萬沽
祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園2座低層E室，面積457方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以512萬元購入作自住之用，呎價為11204元，屬市場價成交。原業主於95年以約115萬元購入，是次轉手帳面獲利約397萬元，升值逾3倍。
中原高級分行經理李偉寧稱，小西灣藍灣半島1座高層F室，面積455方呎，兩房間隔，向東南，望海景，以932萬元易手，呎價20484元。據悉，買家為用家，原業主於01年以245.5萬元一手買入單位，帳面獲利686.5萬元，升值2.8倍。
利嘉閣區域董事郭建民表示，沙田碧濤花園富臨閣低層H室，面積約712方呎，望山景，原叫價908萬元，經議價後減價80萬元，以828萬元沽出，呎價11629元。據悉，原業主於11年12月以約430萬元購入，現轉手帳面獲利約398萬元，升值近93%。
藍塘傲一房呎售18781元
美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳藍塘傲5座低層F室，面積402方呎，屬一房間隔，獲首置客承接上車，以755萬元成交，呎價約18781元。據悉，原業主於16年10月以約518.3萬元購入，是次轉手帳面獲利236.7萬元，升值約46%。