  • 2021年10月21日 星期四
  • 26º
  • 88%
熱門： 中大暴動無線電視林鄭月娥馬雲

日報新聞 > 地產

二手屋苑錄用家議價承接

2021-10-21 列印
■馬鞍山翠擁華庭低層三房單位，經用家議價後以950萬元易手。 資料圖片
Previous Next

　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山翠擁華庭6座低層B室，面積816方呎，屬三房連儲物室間隔，原叫價970萬元，議價後以950萬元獲用家承接，呎價11642元。據了解，買家為用家，原業主於15年2月以692萬元購入，帳面獲利258萬元離場，升值37%。

藍灣半島兩房932萬沽



　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園2座低層E室，面積457方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以512萬元購入作自住之用，呎價為11204元，屬市場價成交。原業主於95年以約115萬元購入，是次轉手帳面獲利約397萬元，升值逾3倍。

　　中原高級分行經理李偉寧稱，小西灣藍灣半島1座高層F室，面積455方呎，兩房間隔，向東南，望海景，以932萬元易手，呎價20484元。據悉，買家為用家，原業主於01年以245.5萬元一手買入單位，帳面獲利686.5萬元，升值2.8倍。

　　利嘉閣區域董事郭建民表示，沙田碧濤花園富臨閣低層H室，面積約712方呎，望山景，原叫價908萬元，經議價後減價80萬元，以828萬元沽出，呎價11629元。據悉，原業主於11年12月以約430萬元購入，現轉手帳面獲利約398萬元，升值近93%。

藍塘傲一房呎售18781元

　　美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳藍塘傲5座低層F室，面積402方呎，屬一房間隔，獲首置客承接上車，以755萬元成交，呎價約18781元。據悉，原業主於16年10月以約518.3萬元購入，是次轉手帳面獲利236.7萬元，升值約46%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd