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御龍山高層兩房月租2.3萬

2021-10-21 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山11座高層C室，面積537方呎，兩房間隔，議價後以23000元租出，呎租42.8元。業主於11年以535萬元購入，可享約5.2厘租金回報。

　　利嘉閣高級聯席董事莊雅琁表示，牛頭角利基大廈C座中層6室，面積約433方呎，採兩房間隔，以13600元租出，呎租約31元。據悉，業主於11年8月以約230萬元購入，租金回報率約7.1厘。



　　香港置業區域營業董事蘇國榮表示，奧運站浪澄灣3座中層D室，面積546方呎，兩房間隔，望海景，月租兩萬元，呎租36.6元。業主於07年11月以約488.3萬元購入，現享租金回報約4.9厘。

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