用家主導 二手紛錄市價承接

沙田第一城三房720萬沽
中原副分區營業經理陳耀榮表示，荃灣萬景峯1座極高層C室，面積827方呎，三房連套房間隔，議價後以1720萬元易手，呎價20798元。原業主於07年以650萬元一手購入，現轉手帳面獲利1070萬元，升值1.6倍。
利嘉閣高級經理黃慶揚稱，沙田第一城2期19座中低層E室，面積約451方呎，為三房間隔，望東南園景，以720萬元沽出，呎價15965元。據了解，原業主於11年5月以約328.5萬元購入，現轉手獲利約391.5萬元。
世紀21宇田高級客戶經理徐雄新表示，大埔帝欣苑16座高層A室，面積1049方呎，三房間隔，座向東面，望開揚景，原叫價1380萬元，議價後以1160萬元沽出，呎價11058元。據悉，買家為自用客，原業主於14年6月以828萬元購入，帳面獲利332萬元，升值40%。
Park YOHO Genova呎售14650元
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗Park YOHO Genova第30B座中層A室，面積572方呎，兩房連儲物房間隔，原先叫價868萬元，經上車客議價後，以838萬元成交，呎價14650元。買家為外區上車客，原業主於17年7月以751.1萬元一手購入，帳面獲利86.9萬元離場，升值12%。