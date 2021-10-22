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OASIS KAI TAK一房月租1.6萬

2021-10-22 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德OASIS KAI TAK第3座低層E室，一房間隔，面積339方呎，以1.6萬元租出，呎租47.2元。據悉，新租客為單身專業人士，業主於17年10月以約719.8萬元購入，租金回報2.67厘。

　　美聯營業經理陳子雄表示，小西灣藍灣半島5座高層F室單位，面積為455方呎，為兩房間隔，並獲外區客垂青，原先叫租1.95萬元，議價後以月租1.8萬元租出，呎租為39.6元。業主於07年6月以約258.8萬元購入，租金回報率約為8.3厘。



　　中原分區營業經理柳志明表示，西半山寶翠園5座高層B室，面積1109方呎，三房連套房間隔，望開揚海景，以53000元租出，呎租48元。據悉，業主於去年8月以2600萬元購入，租金回報2.4厘。

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