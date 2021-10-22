OASIS KAI TAK一房月租1.6萬

美聯營業經理陳子雄表示，小西灣藍灣半島5座高層F室單位，面積為455方呎，為兩房間隔，並獲外區客垂青，原先叫租1.95萬元，議價後以月租1.8萬元租出，呎租為39.6元。業主於07年6月以約258.8萬元購入，租金回報率約為8.3厘。
中原分區營業經理柳志明表示，西半山寶翠園5座高層B室，面積1109方呎，三房連套房間隔，望開揚海景，以53000元租出，呎租48元。據悉，業主於去年8月以2600萬元購入，租金回報2.4厘。
被喻為全球最著名的蕭邦鋼琴大賽，剛在波蘭華沙落幕，由華裔加拿大年輕鋼琴家劉曉禹奪冠獎，成為樂壇大新聞。昨晚北京朝陽公安分局發出微博稱，查獲男子李某迪嫖娼。內地傳媒指，被拘留男子是二○○○年奪得蕭邦鋼琴...
2021-10-22
瀋陽市消防救援支隊指揮中心周四上午八時十九分接報，位於和平區太原南街與南七馬路交界處現場發生爆炸。當局派出二十五輛消防車、一百一十名消防員到場救援。到周四下午五時為止，事故造成四人死亡；三人重傷、四十...
2021-10-22
二十四歲的華裔加拿大網琴家劉曉禹（Bruce Xiaoyu Liu）近日獲得第十八屆蕭邦鋼琴大賽冠軍，成為第四位獲得這項殊榮的亞裔鋼琴家。他在決賽中精湛地演奏蕭邦協奏曲，得獎後感激老師、家人和朋友的支...
2021-10-22
據《星島地產網》報道，二手錄用家市價承接個案。祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居5座中層F室，面積449方呎，兩房間隔，以533.8萬元購入，呎價11889元，屬市價水平。據悉，買家為自...
2021-10-22
美股杜指和標指周四早段受壓，反映市場通脹預期正在升溫，抵銷上市公司業績理想的利好因素；杜指曾下跌166點至35442點，標指跌9點報4526點。不過，納指早段則曾升72點，報15194點。 美...
2021-10-22
今季長坐冷板凳的阿仙奴前鋒拿卡錫迪，上場英超後備上陣建奇功，適逢翼鋒布卡約沙卡受傷倦勤，今晚英超主場迎戰阿士東維拉勢擔正。這名三十歲法國射手矢言使盡渾身解數率兵重響勝鼓，爭取重拾正選資格外，還要證明自己如槍手名宿胡禮所言，可跟奧巴美揚共存，主勝十拿九穩。（Now621台周六凌晨3:00直播） 拿卡錫迪今季英超未曾正選披甲也好，仍積極操練等待機會，結果上場對水晶宮後備上陣射入扳平2:2一球，為阿仙奴保住各賽事連續六仗不敗走勢。他上陣後於前線成功停球，發揮橋頭堡作用，讓隊友有時間壓上進攻，亦可分散敵衞注意，讓奧巴美揚有更多活動空間，胡禮力撐此子：「拿卡錫迪積極接應傳球協助進攻，...
2021-10-22
本周日渣打馬拉松便正式上演，在賽事逼近眉睫的日子，跑手大都已作最後的長課操練，但還有甚麼備戰工夫可以進行？很多香港人由於工作忙碌，平日操練不足，來到比賽前的最後階段才加緊鍛練，以求提升狀態，可是往往適...
2021-10-20
68歲的曾志偉在TVB短短8個月由副總理升至總經理，掌管晒所有節目內容，絕對是TVB史無前例升得最快的總經理。曾生坦言呢份工較想像中更加辛苦，但就愈戰愈勇，除咗希望做好節目令到無線呢隻巨輪順利向前航行...
2021-10-22
繼早前的保就業計劃，再加近期推出的電子消費券，各個行業同時受惠，也反映在失業率回落的走勢上，但統計數字滯後，只反映政府提振措施的效力，已成過去，不少業界人士擔心，環球疫情持續不散，香港與內地通關難以實現，未來在沒有政府介入之下，展望不少行業的裁員潮將起，失業率又會回升，政府不能坐視不理，必須未雨綢繆，研究其他提振經濟的方案。 統計處公佈，最新失業率百分之四點五，較上次數字跌零點二個百分點，其中消費及旅遊相關行業失業率依然高企，為百分之七點二。這些數字，是在有電子消費券撐市民消費、惠及各行業之後的表現，只屬短暫性，在電子消費券的龐大消費力過後，各行業又要面對疫情的挑戰。其中尤...
2021-10-22
由英國練馬師韋利安訓練的三歲雌馬「天愛麗」，上月在法國紅寶錦標爆冷擊敗「雪滿天」後，因場地不合而避戰凱旋門大賽，之後雖曾報爭上周六的英國冠軍雌馬錦標，甚至下月中的在日本女皇伊利沙伯二世盃，不過韋利安最終還是決定遠征美國，讓「天愛麗」於下月六日在美國德爾瑪馬場出戰，角逐途程二千二百米的育馬者盃雌馬草地大賽。 馬場浮世繪
2021-10-22