二手屋苑錄用家議價承接

泓景臺兩房895萬易手
祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋新圍苑F座中層3室，面積401方呎，兩房間隔，以410萬元（自由市場價）易手，呎價10224元，屬市價水平。
利嘉閣高級市務經理田海泉表示，長沙灣泓景臺3座中層A室，面積約502方呎，為兩房間隔，望內園及池景，原叫價910元，議價後以895萬元易主，呎價17829元。據悉，原業主於02年4月以約217.3萬元購入，現轉手帳面獲利約677.7萬元，升值逾3.1倍。
中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌華蘭花園芝蘭閣中低層A室，面積379方呎，兩房間隔，以748萬元易手，呎價19736元。原業主於07年10月以192萬元購入，帳面獲利556萬元，升值2.9倍。
港灣豪庭呎售20596元
中原首席分區營業經理黃家全表示，大角咀港灣豪庭1座高層B室，面積386方呎，採兩房間隔，望開揚景，議價後以795萬元成交，呎價20596元。據了解，原業主於15年9月以593萬元購入，帳面獲利202萬元離場，升值34%。
美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城40座高層F室，面積約284方呎，兩房間隔，享開揚景，獲區內客以563萬元承接，呎價19824元。