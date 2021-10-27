  • 2021年10月27日 星期三
  • 25º
  • 81%
熱門： Chickeeduck免檢疫群組燒賣堵路碰瓷黨

日報新聞 > 地產

二手屋苑錄用家議價承接

2021-10-27 列印
■長沙灣泓景臺有中層兩房單位，原叫價910元，經買家議價後以895萬元易手。資料圖片
Previous Next

　　據《星島地產網》報道，二手連錄減價成交個案，並獲用家承接。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣喜盈高層C室，面積399方呎，議價後以約738萬元成交，呎價18496元。據了解，原業主於14年12月以約597.6萬元購入，帳面獲利140.6萬元離場。

泓景臺兩房895萬易手



　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋新圍苑F座中層3室，面積401方呎，兩房間隔，以410萬元（自由市場價）易手，呎價10224元，屬市價水平。

　　利嘉閣高級市務經理田海泉表示，長沙灣泓景臺3座中層A室，面積約502方呎，為兩房間隔，望內園及池景，原叫價910元，議價後以895萬元易主，呎價17829元。據悉，原業主於02年4月以約217.3萬元購入，現轉手帳面獲利約677.7萬元，升值逾3.1倍。

　　中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌華蘭花園芝蘭閣中低層A室，面積379方呎，兩房間隔，以748萬元易手，呎價19736元。原業主於07年10月以192萬元購入，帳面獲利556萬元，升值2.9倍。

港灣豪庭呎售20596元

　　中原首席分區營業經理黃家全表示，大角咀港灣豪庭1座高層B室，面積386方呎，採兩房間隔，望開揚景，議價後以795萬元成交，呎價20596元。據了解，原業主於15年9月以593萬元購入，帳面獲利202萬元離場，升值34%。

　　美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城40座高層F室，面積約284方呎，兩房間隔，享開揚景，獲區內客以563萬元承接，呎價19824元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd