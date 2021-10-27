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沙田第一城兩房月租1.3萬

2021-10-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍稱，沙田第一城52座高層D室，面積304方呎，兩房間隔，以月租1.3萬元租出，呎租約42.8元。據了解，業主於19年5月以570萬元購入，租金回報率2.7厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣The Campton低層N室，面積360方呎，以1.5萬元租出，呎租41.7元。據了解，新租客為單身一族，業主於去年7月以約788萬元購入，租金回報2.3厘。



　　利嘉閣高級聯席董事黃靜顏表示，上水御皇庭3座中層F室，面積約569方呎，為三房間隔，以17000元租出，呎租約30元。據悉，業主於今年5月以約723萬元購入，租金回報率約2.8厘。

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