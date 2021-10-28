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二手屋苑頻錄市價成交

2021-10-28 列印
　　二手再錄市價成交，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗朗城滙錄得首宗二手成交，為1座中層C室，面積331方呎，一房間隔，議價後以705.2萬元易手，呎價21305元。原業主於18年以551萬元一手購入，剛滿三年SSD限制期即沽出，帳面獲利154.2萬，升值28%。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門新圍苑D座中層1室，面積401方呎，獲區內首置客以428萬元自由市場價購入，呎價為10673元，屬市場價成交。



　　香港置業營業經理薛春華表示，大角咀形品．星寓高層H室，一房間隔，面積約328方呎，以約703萬元成交，呎價約21433元。

　　世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園4座低層E室，面積883方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1400萬元承接，呎價15855元，屬市價水平。

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