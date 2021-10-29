二手屋苑連錄市價成交

據《星島地產網》報道，在用家剛性需求下，屋苑連錄市價成交。粉嶺中心高層戶，實用面積510方呎，以669萬元易手，實用呎價13118元，屬市價水平。另外，將軍澳日出康城6期LP6 3座中高層，實用面積約307方呎，亦以666萬元沽出。中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺中心J座高層6室，實用面積510方呎，議價後以669萬元獲承接，實用呎價13118元，屬市價水平。新買家為用家，見單位價錢合預算，購入單位自用。原業主2009年以157萬元購入上址，持貨12年獲利512萬元，升值約3.3倍。日出康城6期666萬沽利嘉閣分行首席聯席董事鄧達榮表示，將軍澳日出康城6期LP6 3座中高層H室，實用面積約307方呎，新近以666萬元沽出，實用呎價約21694元，屬市價。原業主2018年9月以約537.5萬元購入上述單位，持貨約三年帳面獲利約128.5萬元，物業升值約23.9%。美聯分行市務經理（銷售）陳世民表示，筲箕灣柏匯為高層F室，實用面積約211方呎，開放式間隔，備露台，獲外區客垂青，原業主叫價約500萬元，議價後以約463萬元成交，實用呎價約21943元，屬市價水平。原業主2016年5月以約419.7萬元購入上址，帳面獲利約43.3萬元，物業升值逾10%。祥益區域董事袁思賢表示，屯門美樂花園4座高層C室，實用面積861呎，獲區內客垂青以880萬元（自由市場價）購入上址作自住，實用呎價10221元，屬市價。原業主2019年以約800萬元購入單位，持貨不足三年，需繳付10%額外印花稅SSD稅項約88萬元。