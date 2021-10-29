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煥然壹居一房月租1.57萬

2021-10-29 列印
　　利嘉閣高級經理陳浩德表示，啟德煥然壹居L1座高層B室，實用面積約462方呎，採一房間隔，外望市景，單位新近以15700元獲承租，實用面積呎租約34元。

  業主於2016年4月以約473.7萬元購入上述單位，現租出可享回報約4厘。該屋苑本月至今累錄兩宗二手租賃成交，現時有約三個單位放租，月租最低叫價由17000元起。



　　世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山聽濤雅苑3座低層E室，實用面積710方呎，原叫價1000萬元，放盤兩個月，減幅約5%，終以952萬元獲買家承接，實用呎價13408元。

  原業主於2016年11月購入上址，當時作價753萬元，持貨五年，帳面獲利199萬元，單位期內升值26%。

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