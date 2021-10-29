罕有花園洋房 畢架山峰時尚風格高曠大廳

九龍塘歌和老街豪宅畢架山峰，由分層住客及洋房組成，所處地勢較高。是次為大家精選屋苑罕有花園洋房，實用面積逾2630方呎，採4套房間隔，一室佈置瑰麗堂皇，巨型水晶吊燈奪目耀眼，盡展氣派，加上落地玻璃設計，自然光充裕。畢架山峰由信和、華置及萬泰聯合發展，共219個單位，包括22座洋房及197個分層單位。項目入伙約15年，背靠山巒，前臨歌和老街公園，居住環境清幽舒適，私隱度高。日常出入如不欲以車代步時，步行不消10分鐘，已可抵港鐵九龍塘站，門前歌和老街亦有不少公共交通工具途經。該屋苑自設會所，佔地10萬方呎，以摩納哥皇室會所作設計主題，除了提供室內外游泳池、兒童遊樂場、健身室等常見設施之外，也提供外形呈透明蛋狀的「法巴芝」宴會廳，建於泳池旁，住戶可租用作私人宴會，還有低溫桑拿，也是的私人屋苑市場少有康樂設施。立刻與各位一同走訪畢架山峰這座洋房放盤，實用面積2638方呎。甫入屋內，大廳是全屋焦點所在，面積偌大，配襯高雅裝潢，客廳放有多組沙發及茶几，而後方飯廳則放有中式圓形大餐桌，仍不失活動空間，兩廳均掛有巨型水晶吊燈，凸顯高樓底優點，為家居增添不少貴氣，視覺上更是層次感大增。洋房多處採用落地玻璃設計，採光極高，步出大平台，對正內園泳池；移至飯廳窗旁，翠綠山景旋即映入眼簾，點綴用餐環境，春夏時為一室帶來清新氣息，於冬日，和煦陽光灑落時，倍感自然溫暖。拾級而上為寢區，放盤的4間房均以套房式設計，且皆以大碼開則，住戶盡享私隱及居住空間，當中主臥用上木地板及木質置物櫃，甚為典雅，於擺放雙人大牀後仍可三邊下牀，一旁的大窗令居室光猛透亮，十分舒適。洋房天台位置已放置戶外家具，以木條作主幹的簷篷與周遭大自然美景呼應，一家人閒時於此享受天倫之樂。