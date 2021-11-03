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屯門兆康苑兩房月租1.08萬

2021-11-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門兆康苑R座高層2室，面積431方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以月租1.08萬元租出，呎租25.1元，以單位市值約485萬元作計算，租金回報率達2.7厘。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德1號（II）5座中層K室，面積561方呎，原先叫租2.2萬元，議價後以2.1萬元租出，呎租37.4元。據悉，新租客為夫婦，業主於17年9月以約1142.1萬元購入，租金回報2.2厘。



　　利嘉閣高級聯席董事林冠宏稱，荔枝角美孚新邨蘭秀道18號低層C室，面積約614方呎，兩房間隔，望內園景，以15000元獲承租，呎租約24元。據悉，業主於09年10月以約160萬元購入，現租出可享租金回報率約11.3厘。

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