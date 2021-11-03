近望平台花園 凱旋門鏡面牆身拉闊大廳

九龍站上蓋豪宅凱旋門，賣點是位處港鐵九龍站和商場圓方上蓋。是次為大家介紹的靚裝中層放盤，實用面積963方呎，裝潢設計新淨，近望平台花園，遠望新油麻地避風塘海景。凱旋門位於柯士甸道西1號，樓齡約16年，由4座組成，因大廈組成外形與巴黎凱旋門相似而得名，提供逾千伙單位，標準戶型包括1房至4房間隔。屋苑基座為港鐵九龍站，九龍站擁有東涌線和機場快線雙線優勢，並鄰近高鐵西九龍站，四通八達。住客咫尺即達商場圓方，內設有超級市場和不少名牌商店。是次走訪凱旋門觀星閣中層H室，實用面積963方呎，原則為3房1套間隔，戶主將其改為2房1套設計。經過玄關進入單位後，便可見與一房間打通的L形大廳，以白色牆身配以深灰色地板，風格時尚。客廳擺有灰色布沙發和咖啡色地氈，並借電視機櫃分隔客飯兩廳，一旁設有大櫃，多個層格為單位提供充裕貯物空間。飯廳則使用鏡子設計，一面牆身和旁邊房間門皆為鏡面，配合半透明玻璃桌，為大廳增加空間感。大廳設有一列闊窗，可為廳堂引入更多自然光線。大廳近望平台花園和九龍站豪宅如君臨天下、天璽，另國際環球貿易廣場就在眼前，住客也可以看到部份新油麻地避風塘海景。此單位現為2房1套設計，房間間隔實用，裝潢則是以白色牆身配以淺灰色地板，其中一房設有落地衣櫃，內有多個層架，可收納不少衣物。而主人套房空間寬闊，設置一列入牆衣櫃存放衣物，房間中央則放有雙人牀，並可從三面下牀，空間見使。