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二手屋苑紛錄減價成交

2021-11-04 列印
　　據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城50座中層E室，面積284方呎，兩房間隔，議價後以548萬元沽出，呎價19296元。據了解，原業主於09年以165萬元購入，帳面獲利383萬元離場。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門啟豐園2座低層H室，面積330方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以488萬元購入作自住，呎價14788元。原業主於16年以約308萬元購入，是次轉手帳面獲利約180萬元。



尚悅兩房537萬易手

　　中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅8座低層E室，面積355方呎，屬兩房間隔，向內園，議價後獲上車客以537萬元承接，呎價15127元。

  原業主於12年10月以327萬元一手買入單位，持貨九年轉售帳面獲利210萬元。

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