恒基：中環地王將着重綠重設計

恒基日前以508億元破紀錄投得的中環地王，將着重綠化設計，該項目擁逾40萬方呎綠化空間，以打造「城市綠洲」，並重塑中環海濱環境，為該區帶來新景象。屆時該項目亦會重置舊天星鐘樓，而中環郵政總局亦會拆卸，將於該項目中間的一座地下及地庫重置郵政總局設施。恒基主席李家傑稱，集團投得的中環地王，面積達4.8公頃，着重綠色設計，將設有大量綠色元素，將建300米長的天台公園，提供60個不同項目，包括引入不同高科技的設施；並循減碳、能源控制和污水處理等方面加入不同的新科技，冀成為國際指標和新的榜樣。恒基主席李家誠補充，該地王項目將設40多萬呎綠化空間回饋社會，為市民提供更多活動空間，將會重塑中環海濱環境，屆時會為中環帶來新景象。該項目除提供商業樓面外，亦會以嶄新概念運用綠色空間，把文化、表演活動等融入購物體驗中，另外亦提供休閒、旅遊娛樂和表演的場地。郵政總局將會拆卸恒基地產策劃（一）部總經理余惠偉透露，現時中環郵政總局將會拆卸，預告未來郵政總局設施將設於該項目中間的一座地下及地庫；同時亦會重置「天星小輪鐘樓」，希望透過項目建設世界級地標，設計以「橋」為概念，設計會提供大量綠化及公共空間，連接中環與海濱長廊的林蔭大道，與海濱產生協同效應，更能使海濱朝氣蓬勃；亦加強中環內陸和海濱的連接，同時會提供支援設施，例如提供三百多個公眾停車位等。資金充裕 派息政策不變恒基副主席林高演說，是次集團屬獨資擁有，若有其他發展商有興趣，集團亦不會扼殺其可行性。他指集團資金充裕，而且母公司提供的資金「閒閒地都200億、300億、甚至400億」，即使明天繳付508億元地價，集團亦可即時開支票；他強調，未來集團派息政策不會改變，亦沒有供股壓力。據集團中期業績公佈目前借貸額是20%，投得地皮後借貸額將由20%升至30%，仍屬合理水平。至於租金回報率，林高演指出，目前中環商廈平均每方呎租約130至190元，若以呎租160元計，回報約5%，如以呎租190元計，回報則約6%。