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嘉湖山莊兩房月租1.05萬

2021-11-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊景湖居9座中層E室，面積446方呎，兩房間隔，獲外區客承租，以1.05萬元承租，呎租23.5元，若以單位市值約547萬元作計算，租金回報率達2.3厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，奧運站帝峯．皇殿7座高層F室，面積531方呎，兩房間隔，原先叫租2.7萬元，議價後以2.6萬元租出，呎租49元。據悉，新租客為夫婦，業主於11年8月以約975萬元購入，現享租金回報約3.2厘。



　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，南昌站匯璽7座高層E室，面積461方呎，兩房間隔，原先叫租2.6萬元，議價後以2.5萬元租出，呎租54.2元。據悉，新租客為單身女士，業主於19年10月以約1147萬元購入，租金回報2.6厘。

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