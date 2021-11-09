MONACO ONE短期內提價加推

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO ONE截至昨晚錄約2500個認購登記，超額約11.6倍，料短期內加推新一批單位，涉約項目兩成，有5%至10%提價空間，最快周末開售，正商討關於大手客及購入大單位客人的揀樓時段安排。
黃氏指，入票人士中七成為用家，其中一成為租轉買人士，而其餘三成為投資者。以地域劃分，約一半來自九龍，新界及港島區客各佔25%。眾多戶型中，以一房戶較受歡迎，約四成半準買家有意購入，對兩房戶有興趣的人士則佔約三成，剩餘25%就有意購入三房單位，未來加推亦會按比例提供單位。該盤至今已推出198伙的價單，其中73伙折實價低於800萬，折實市值約20億元。
會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，項目日前加推2號價單99伙，折實平均呎價約24543元，其中24伙折實價低於800萬，而折實價低於1000萬的就有35伙，而新加推的單位面積由319至671方呎，戶型為一至三房，折實價761.1萬至1707.6萬，折實呎價約23211至25817元，定價參考市場反應，對比首批約有5%升幅，惟撇除樓層及景觀等因素屬原價加推。
會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，項目展銷廳累錄超過10000參觀人次。2號價單中，入場單位為2B座8樓H室，319方呎，折實售價約761.1萬，呎價23856元。