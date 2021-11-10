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二手屋苑頻錄用家議價成交

2021-11-10 列印
■嘉湖山莊有低層單位，獲外區客以625萬元承接。資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，屋苑頻錄減價成交，買家以用家主導。荔枝角美孚新邨中層，實用面積532平方呎，開價780萬元，最終以750萬元成交，實用呎價14098元，新買家為同區分支家庭，議價後造價符預算，遂拍板購入自用。

　　中原分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨2期百老匯街42號中層B室，實用面積532平方呎，兩房間隔，外望街景，最初開價780萬元，最終以750萬成交，實用呎價14098元，新買家為同區分支家庭，議價後造價亦合乎預算，遂拍板購入自用。原業主於2008年2月以260萬元買入單位，持貨超過13年，帳面獲利490萬元離場，單位升值逾1.8倍。



嘉湖山莊三房625萬易手

　　祥益地產高級分行經理林家倫表示，嘉湖山莊6期（美湖居）7座低層H室，實用面積544呎，以625萬元易手，新買家為外區客，有感屋苑知名度高，附有會所設施，加上屬三房兩廳靚裝，決定購入上址自住，呎價11489元，屬市價成交。原業主2016年以約436萬元購入，持貨五年，帳面獲利約189萬元，物業升值40%。

世宙兩房呎售18451元

　　美聯分行助理區域經理馮根明表示，元朗世宙5座高層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，向北享開揚景。原業主月前放售，吸引同區首置客洽商，心儀單位長廳實用，毗連鐵路站，考慮不久即決定承接。雙方議價後，終以786萬元易手，實用呎價約18451元。原業主於2015年12月以約564.3萬元購入上址，帳面獲利約221.7萬元，期間物業升值約39.3%。

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