二手屋苑頻錄用家議價成交

中原分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨2期百老匯街42號中層B室，實用面積532平方呎，兩房間隔，外望街景，最初開價780萬元，最終以750萬成交，實用呎價14098元，新買家為同區分支家庭，議價後造價亦合乎預算，遂拍板購入自用。原業主於2008年2月以260萬元買入單位，持貨超過13年，帳面獲利490萬元離場，單位升值逾1.8倍。
嘉湖山莊三房625萬易手
祥益地產高級分行經理林家倫表示，嘉湖山莊6期（美湖居）7座低層H室，實用面積544呎，以625萬元易手，新買家為外區客，有感屋苑知名度高，附有會所設施，加上屬三房兩廳靚裝，決定購入上址自住，呎價11489元，屬市價成交。原業主2016年以約436萬元購入，持貨五年，帳面獲利約189萬元，物業升值40%。
世宙兩房呎售18451元
美聯分行助理區域經理馮根明表示，元朗世宙5座高層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，向北享開揚景。原業主月前放售，吸引同區首置客洽商，心儀單位長廳實用，毗連鐵路站，考慮不久即決定承接。雙方議價後，終以786萬元易手，實用呎價約18451元。原業主於2015年12月以約564.3萬元購入上址，帳面獲利約221.7萬元，期間物業升值約39.3%。