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南昌站匯璽一房月租1.9萬

2021-11-10 列印
　　香港置業分行市務經理（銷售）魏澤華表示，南昌站匯璽II 3B座極高層H室，一房間隔，實用面積約362方呎，業主以2萬元放租兩星期，即吸引外區客，議價後減價1000元，以1.9萬元租出，實用呎租約52.5元。新租客為單身男子，心儀單位享開揚景。業主於2021年7月以約913萬元購入上述單位。

　　中原分行高級分行經理唐啟樂表示，東涌昇薈1座高層B室，實用面積1420方呎，四房雙套房間隔，月租叫價4萬元，放盤一個月以3.6萬元租出，實用呎租25.4元，租客為本地家庭，上址是分層四房間隔，區內少有同類供應，一睇即中。業主於2016年5月以約1664萬元買入單位，回報約2.6厘。



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