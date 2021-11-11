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二手屋苑獲用家市價承接

2021-11-11 列印
■粉嶺牽晴間低層三房單位，獲買家議價後以683.8萬元承接。 資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城30座中層H室，面積327方呎，兩房間隔，原叫價600萬，議價後以573萬沽出，呎價17523元，屬市價水平。據了解，買家購入作自用，原業主17年1月以440萬購入，帳面獲利133萬離場，升值30%。

牽晴間三房684萬易手



　　中原分行經理呂學維表示，粉嶺牽晴間2座低層F室，面積573方呎，三房間隔，議價後以683.8萬獲承接，呎價11934元。據悉，原業主17年以737萬連車位購入，帳面獲利116.8萬離場。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門寶怡花園2座中層E室，面積480方呎，兩房間隔，獲區內換樓客垂青，以553萬購入自住，呎價11521元，屬市價水平。原業主09年以約135萬購入，是次轉手帳面獲利約418萬，升值約3倍。

　　美聯助理區域經理馮根明表示，元朗富來花園B座中層6室，面積360方呎，屬兩房戶，向南望市景，原叫價505萬，議價後以480萬易手，呎價13333元，原業主11年6月以約178萬購入，轉售帳面獲利約302萬，升值逾1.6倍。

南豐新邨呎售16624元

　　世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳彩明苑彩柳閣高層6室，面積650方呎，獲區外白居二買家以660萬（居二價）承接，呎價10154元。

　　利嘉閣高級經理陳家豪表示，鰂魚涌南豐新邨10座低層F室，面積約391方呎，採兩房間隔，以650萬沽出，呎價16624元。據悉，原業主16年10月以約565萬購入，轉手帳面獲利約85萬，升值約15%。

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