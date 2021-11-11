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嘉湖山莊兩房月租1.1萬

2021-11-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居11座中層E室，面積448方呎，兩房間隔，以1.1萬租出，呎租24.6元。若以單位市值約580萬作計算，租金回報率為2.3厘。

　　中原高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣麗城花園2期6座中層D室，面積668方呎，屬三房連套房間隔，景致開揚，獲家庭客以1.7萬承租，呎租25.4元，業主05年9月以180萬購入，租金回報達11厘。



　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角咀港灣豪庭6座中高層E室，面積344方呎，兩房間隔，議價後以1.46萬租出，呎租42.4元。據了解，新租客為夫婦，業主12年3月以約365萬購入，現享租金回報約4.8厘。

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