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美孚新邨兩房月租19500元

2021-11-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級聯席董事林冠宏稱，荔枝角美孚新邨4期百老匯街109號低層B室，面積約510方呎，採兩房間隔，望市景，以19500元獲承租，呎租約38.2元。據悉，業主今年4月以約563萬元購入，現租出享租金回報率約4.2厘。

　　美聯助理區域經理邵鈞海表示，北角柏蔚山1座低層G室，面積為617方呎，屬兩房間隔，原先叫租3.38萬元，議價後以3.2萬元租出，呎租51.9元。業主18年7月以約1734.8萬元購入，租金回報率約為2.2厘。



　　利嘉閣分行經理黃諾文表示，西灣河鯉景灣逸榮閣低層B室，面積約678方呎，原則為三房間隔，現改為兩房間隔，望海景，以25000元租出，呎租約37元。據悉，業主02年9月以約239萬元購入，現租出可享租金回報率約13厘。

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