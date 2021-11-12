附設花園泳池 康樂園瑰麗闊廳閒逸舒適

大埔康樂園為區內老牌豪宅屋苑，周遭綠樹成蔭，私隱度高，起居亦清靜，是追求生活質素人士擇居之地。今次精選屋苑一座大碼洋房，5房4套房，實用面積2520方呎，全屋裝潢講究，甚有格調，最矜貴是洋房外連逾3400方呎大花園，園內更有大泳池，池畔有綠樹圍繞，私隱度高。大埔康樂園由洋房及分層住宅組成，主要提供逾千伙洋房，而住客會所提供泳池、網球場及壁球場等，亦有餐廳，方便住戶在此用餐，另外，屋苑內有康樂園國際學校及超級市場等。住客也可乘坐住客小巴來往港鐵太和站及大埔中心等地方，方便戶主出入及購置生活用品。今次精選康樂園西路單號屋，實用面積2520方呎，車庫可泊約2架車。甫進大屋即見客飯廳面積闊落，巨型大廳一列落地玻璃，加上高樓底設計，增加空間感，更令一室相當光猛，廳外便是自家花園。客飯廳現時擺放多組大沙發，招呼朋 友在此談天說地毫無難度，而飯廳則掛有大水晶吊燈，並擺放了圓形木桌，提供舒適的用餐環境。大廳外設有3487方呎花園，現場所見，已鋪有地磚，重點是花園內建有長形泳池，旁有多種綠色植物，並擺放了戶外家具，在此閒坐或暢泳同樣寫意。回到屋內，廚房面積闊落，內有多組廚櫃及基本煮食設備，方便烹飪美食。家庭廳以淺色為主，擺放了沙發及電視櫃等，供一家人在此休息，廳外接大陽台，並放有數張戶外桌椅，可於此享受日光浴。全屋設有5房4套房，全部開則寬敞，可擺放大型寢具，並設有大窗，外望康樂園及附近翠樹景致，感覺舒適。主人套房更附有衣帽間，三面放櫃，以便存放不同季節的衣物。而其中一間浴室則以黑色牆身及地板裝潢，衞浴設備齊全，時尚型格。