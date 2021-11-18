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卓爾居兩房月租1.55萬

2021-11-18 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副分區營業經理陳逸承表示，屯門卓爾居2座中層B室租賃成交，面積511方呎，兩房間隔，業主以月租1.6萬元放盤，經議價後以1.55萬元獲家庭客承租，呎租30.3元。業主08年7月以190萬元買入單位，持貨13年，現租出單位，租金回報約9.8厘。

　　港置營業經理文華表示，大角咀瓏璽6B座高層B室，面積約666方呎，兩房間隔，向東南望樓景，業主以月租3.1萬元放租約一個月即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1000元，以3萬元獲一對情侶承租，呎租約45元。



  資料顯示，業主2011年8月以約1332.2萬元購入上述單位，現將單位租出，料可享約2.7厘租金回報。

　　港置首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天6座低層G室，面積494方呎，兩房間隔，以約1.65萬元租出，呎租約33.4元。

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