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屯門御海灣一房月租1.15萬

2021-11-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理林英傑表示，屯門御海灣2座高層M室，面積314方呎，一房間隔，獲同區客以1.15萬元承租，呎租36.6元。業主今年以約632萬元購入，租金回報率為2.2厘。

　　利嘉閣市務經理鄭天樂表示，荃灣樂悠居低層19室，面積約312方呎，屬一房間隔，望市景，原叫租14000元，經議價後以13500元租出，呎租約43元。據悉，業主19年6月以約568萬元購入，租金回報率約2.9厘。



　　中原分區營業董事程智聰表示，長沙灣曉尚低層A室，面積417方呎，兩房間隔，現以15800元租出，呎租38元。業主16年10月以550萬元購入，可享3.4厘租金回報。

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