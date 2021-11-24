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迎豐一房海景戶月租1.43萬

2021-11-24 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業助理分區董事宋國權表示，土瓜灣迎豐高層C室，面積276方呎，一房間隔，向東南望海景，原先叫租1.5萬元，議價後以1.43萬元租出，呎租51.8元。據悉，業主16年7月以近534.5萬元購入，租金回報率約為3.2厘。

　　香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城啟天閣中層C室，面積797方呎，屬三房連套房間隔，原先叫租3.6萬元，議價後以3.2萬元租出，呎租40.2元。據悉，新租客為外區家庭客，業主98年5月以710萬元購入，現享回報逾5.4厘。



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