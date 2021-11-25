香港置業助理分區董事謝正表示，旺角利奧坊．曉岸1座中層B室，面積259方呎，一房間隔，原先叫租1.55萬元，議價後減價2000元，以1.35萬元租出，呎租52.1元。據悉，新租客為學生。業主於16年4月以約473萬元購入，租金回報3.4厘。
映灣園兩房山景戶月租1.5萬
香港置業助理分區董事謝正表示，旺角利奧坊．曉岸1座中層B室，面積259方呎，一房間隔，原先叫租1.55萬元，議價後減價2000元，以1.35萬元租出，呎租52.1元。據悉，新租客為學生。業主於16年4月以約473萬元購入，租金回報3.4厘。
「肥佬生」付2000元 一周後補考 電子排隊黨搶考車牌快期炒賣
本報早前獨家披露，有電子排隊黨收二千五百元搶外傭檢疫房，再高價轉售。近月電子排隊黨猖獗，向考車牌「肥佬」的市民收取二千元，聲稱必定搶到一周後的快期補考，若不付費者，則按正常排隊，最快要等半年才有期補考...
2021-11-25
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大量詐騙網站居高不下 內地工信部促百度雲阿里雲整改
繼內地工信部日前聯合公安部約談阿里雲及百度雲企業負責人，督促落實防範治理電訊網絡詐騙工作要求；工信部昨日開展的App侵害用戶權益專項整治中，騰訊旗下九款產品存在違規行為。騰訊同日下午指，配合監管部門進...
2021-11-25
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真子獨自逛超市 回家一度迷路
日本秋篠宮文仁親王長女真子，本月中與新婚丈夫小室圭一同赴美國紐約定居後，被傳媒拍到身穿一襲軍綠色長外套配寬筒牛仔褲，獨自一人到超市購物，身旁沒有保鑣，回家時更一度迷路，須向路人問路。 有英媒拍攝到三十...
2021-11-24
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二手頻錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨17座中層4室，面積508方呎，三房間隔，望園景，以908萬元易手，呎價17874元，屬市價水平。據悉，買家...
2021-11-25
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債息續升 美股個別發展 科技股受壓 納指跌149點
美國十年期國債息率升至1.65厘，拖累科技股普遍向下，美股三大指數個別發展。納指早段曾跌近百點，見15758點；標普500指數跌4點，報4678點；杜指表現靠穩，微升0.2%。 杜瓊斯工業平均...
2021-11-24
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B組三頭馬車 「摩蘇」和味濃
剩餘兩輪，歐霸B組形勢緊湊，頭三位僅相差三分，今晚一哥摩納哥主場硬撼二哥皇家蘇斯達；第三的燕豪芬地頭對包尾大幡格拉茨。摩納哥和皇蘇分別有射手禾蘭及阿歷山大索洛夫忘帶射門鞋，這場榜首大戰一於博和，而燕豪芬有腳風甚順的前鋒阿文度布馬攻堅，讓球主客和讓兩球「主勝」可串。（Now644台周五凌晨4:00直播） 摩納哥在B組以兩勝兩和積八分排榜首，兩分領先一勝三和居次的皇蘇。兩軍今晚交鋒難分高下，事關前者各賽事三連和，皇蘇則不同戰線連續十七場不敗，但近況回落，過去四仗三度打和。 兩軍近期頻頻開和，跟陣中前鋒忘帶射門鞋不無關係。摩納哥的德國射手禾蘭已在所有戰線連續四場顆粒無收，...
2021-11-25
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樂．誼國際音樂節｜同台獻技 精采紛呈音樂會
本年度的《樂．誼國際音樂節》，由誼樂社藝術總監李垂誼，帶領多位海外及本地知名音樂家，在不同場地送上多場精采紛呈的音樂會，包括兒童音樂會、古蹟音樂會、新銳音樂家演奏會等等，向觀眾展示香港音樂家的實力與才...
2021-11-23
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直擊《青春本我》煞科戲現場 姚焯菲鍾柔美攰到瞓 炎明熹Keep住笑堅捱得
炎明熹（Gigi）日前抱病出席event時，喺台上腳軟跌倒爆喊，事後解釋因為感冒未清，加上之前一晚瞓得唔好，而非休息時間唔夠。由《聲夢傳奇》入行短短4個月嘅Gigi好受廣告客戶及「Gi炎粉」（fans...
2021-11-25
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社論——金牌選手訪港 推動兩地交流復常
疫情放緩，本港多項體育、藝術、文化、旅遊、展覽盛事陸續復常，與內地的交流活動也恢復，當中包括逢奧運會後慣例的國家隊獎牌選手訪港，定於下周五起一連三日上演，初步消息指約三十名傑出中國選手隨行。由於訪港名單未定，公眾希望愈多選手到來愈好，分享他們不屈不撓、為國爭光的故事。同時，在經歷反修例事件和疫情之後，可藉此推動兩地間交流正常化。 當局披露，乒乓球好手馬龍和許昕、女子個人重劍冠軍孫一文、場地單車女團爭先賽冠軍鍾天使、男子雙人三米跳板金牌得主王宗源、謝思埸等運動員將南下與港人見面，陣容鼎盛。中國在東奧斬獲三十八金、三十二銀及十八銅，港人自然渴望一睹各健兒的風釆，若能安排龐大訪港...
2021-11-25
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順理成章——金鎗六十 向紀錄進發
剛周日賽果尚不致太離譜，然而由於三T次關有廿八倍冷馬「超勁勇士」入圍，另尾關一面倒大熱門「速遞奇兵」三甲不入，才形成三T派彩接近二千萬。此外，六環彩場次雖然有三關是大熱門勝出，但可能「速遞奇兵」及「龍鼓飛揚」實在擔了不少票，因此一匹「精神威」便令到六寶獎派逾十二萬，如以六關頭馬獨贏賠率來比較，這個六寶獎可算是大幅升水。 回說「速遞奇兵」之敗，鞍上人莫雷拉解釋是此駒因以往未嘗像今次般備受力策，是經驗不足所致才急促斜跑。不過從賽事影片所見，應是莫雷拉轉右手用鞭時，一下子落鞭太重令座騎閃避。但無論如何，今仗之敗，其藉口已不多，稍後出爭正本戲香港短途錦標也只能視為有機會競逐的一份子...
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