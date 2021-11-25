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映灣園兩房山景戶月租1.5萬

2021-11-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理朱偉雄表示，東涌映灣園7座極高層F室，面積550方呎，兩房間隔，望山景，月租叫價1.55萬元，議價後獲租客以1.5萬元承租，呎租27.3元。據悉，租客為一對退休夫婦，業主於今年7月以744萬元購入，租金回報約2.4厘。

　　香港置業助理分區董事謝正表示，旺角利奧坊．曉岸1座中層B室，面積259方呎，一房間隔，原先叫租1.55萬元，議價後減價2000元，以1.35萬元租出，呎租52.1元。據悉，新租客為學生。業主於16年4月以約473萬元購入，租金回報3.4厘。



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