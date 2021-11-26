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海怡兩房月租1.5萬

2021-11-26 列印
　　中原副區域營業經理盧鏡豪表示，海怡半島31座中高層D室，面積527方呎，兩房間隔，望街景，業主以每月1.5萬將單位租出，呎租僅28.5元，屬近期新低。業主於2010年以388萬元買入單位，持貨11年，租金回報4.6厘。

　　香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，西九龍匯璽一個低層一房戶，以每月約1.8萬租出，呎租約51.3元，屬市價水平。匯璽2B座低層E室，一房間隔，坐向東方望市景，面積約351方呎。



　　該單位業主以約1.9萬放租一星期後，即獲外區客洽詢，議價後減價1000元，以1.8萬租出，呎租約51.3元。新租客為單身女士，心儀單位間隔實用，加上景觀開揚，故睇樓一次後決定承租上述單位。業主於2017年4月以約673萬購入上址。

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