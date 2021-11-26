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外望山海雙景 比華利山別墅純白大廳歐陸設計

2021-11-26 列印
■這是比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積2115方呎，叫價2680萬。
■飯廳已擺放歐陸式餐桌，天花有特色吊燈。
■特大主人套房最大優勢當然是窗外的山海美景。
■此房間設有多個衣櫃及梳妝枱。
■洋房設有花園及天台，讓住客隨時接觸大自然。
■廚房已裝有多組廚櫃，方便收納。
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　　大埔大型洋房屋苑比華利山別墅，被山海環繞，自成一隅，私隱度高。今次精選一個實用面積2115方呎大屋，為4房1套房間隔，業主豪花逾200萬裝修，以歐陸為主題，並坐向南方，可享吐露港優美景致。

　　由恒基發展的比華利山別墅，毗鄰船灣避風塘及吐露港，物業分為3期發展，第1期及3期是住宅，第2期是住客會所，共提供535座洋房，實用面積由約1593方呎至約6769方呎，間隔由4房至5房。



　　屋苑自設住客會所，提供設施如室內外泳池，香薰水療及宴會廳等，屋苑有住客小巴往來港鐵大埔站，附近亦有專線小巴來往大埔墟，該處有大埔超級城及新達廣場等。

　　馬上帶大家參觀放盤，位於比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積2115方呎，樓高4層，業主斥資逾200萬豪裝，全屋裝潢以歐陸宮廷風為主，華麗氣派十足，連車房也是用此裝潢，內可泊約2架車。

洋房客飯廳面積寬敞，假天花及電視牆身也有立體浮雕花紋，客廳中央擺放了純白色家具，天花有獨特吊燈，落地玻璃窗外便是優美風景，可將船灣避風塘及吐露港一帶海景盡收眼底。

　　客廳一隅設有小型廚房，現時擺放咖啡機及廚櫃等，方便隨時沖泡飲品或簡單小食。飯廳亦貫徹全屋歐陸風，主角是仿歐陸宮廷飯桌椅，配上吊燈，營造舒適用餐環境。

　　住客可沿白色雲石樓梯，貫穿各層，2樓及3樓為家庭廳及4房1套間隔，各房四正實用，擺設雙人大牀後仍可三邊下牀，其中3房坐向正南，可享開揚船灣避風塘及吐露港海景，遠望八仙嶺山景。

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