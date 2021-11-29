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愛海頌兩房月租2.1萬

2021-11-29 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事張仲賢表示，長沙灣愛海頌1座中層B室，面積497方呎，屬兩房間隔，原先叫租2.3萬元，議價後以2.1萬元租出，呎租42.3元。據悉，新租客為單身客。業主於20年5月以871.7萬元購入，現享租金回報約2.89厘。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門市廣場3座高層C室，面積369方呎，兩房間隔，獲區外客以月租1.05萬元承租，呎租為28.5元，以單位市值約585萬元作計算，租金回報率為2.2厘。



匯璽呎租56.2元

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，南昌站匯璽8座高層E室，面積267方呎，屬開放式間隔，原叫租1.6萬元，議價後以1.5萬租出，呎租56.2元。據悉，租客為外區客，業主於20年3月以約677.1萬元購入上述單位，現享租金回報約2.66厘。
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