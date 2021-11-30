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泓景臺兩房月租18500元

2021-11-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺3座低層H室，面積482方呎，採兩房間隔，座向東北方，享內園景，剛以18500元租出，呎租38元。據悉，原業主於06年11月以263萬元購入，是次租出單位，可享8.4厘租金回報。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，九龍城AVA55中層C室，面積256方呎，屬一房間隔，望市景，原叫租1.4萬元，議價後以1.38萬元租出，呎租53.9元。據悉，新租客為單身女士，業主於16年12月以約535.4萬元購入，現享回報約3厘。



　　利嘉閣分行經理羅兆麟表示，東涌東堤灣畔6座中層G室，面積約759方呎，為三房連套房間隔，望市景，以18000元租出，呎租約24元。據悉，業主於11年4月以約529萬元購入，現租出享租金回報率約4.1厘。

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