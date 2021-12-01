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麗城花園三房月租2.05萬

2021-12-01 列印
　　中原分行經理黃志輝表示，荃灣麗城花園3期2座高層E室，實用面積728方呎，三房套房間隔，享海景，月租叫價2.3萬元，最近獲區內家庭洽租，經議價後，最終以2.05萬元成交，實用呎租28.2元。業主於今年中以1048萬元買入單位，收樓不久便租出，回報約2.3厘。

　　祥益地產高級分行經理林英傑表示，屯門御半山1期A座低層H室，實用面積388呎，一房一廳，由於單位正處生約交吉期，租客雖未有視察單位內櫳，但曾睇過短片及同類型單位，鍾情單位擁山景，加上屋苑為區內新入伙樓盤，上述租客決定以月租1.012萬元租入，實用呎租26.1元。如以業主於2019年以約609萬元購入價計算，該單位回報率為2厘。



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