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慧豐園獲外區客1.2萬元承租

2021-12-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門慧豐園3座低層D室，面積487方呎，兩房間隔，租客為外區客，以月租1.2萬元承租，呎租24.6元，以單位市值約592.5萬元作計算，租金回報率達2.4厘。

　　美聯高級營業經理鄭琨表示，筲箕灣遠晴高層B室，面積約為274方呎，屬一房間隔，獲外區租客鍾情，議價後以1.48萬元承租，呎租約54元。業主於19年5月以約625萬元購入，若以目前租金計算，租金回報率約2.8厘。



　　中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌藍天海岸3座中層F室，面積388方呎，一房間隔，向東南，享開揚山景，月租叫價1.35萬元，議價後以1.28萬元租出，呎租33元。據悉，租客為一對年輕夫婦，業主於06年11月以163.8萬元購入，租金回報高達9.4厘。

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