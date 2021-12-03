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THE CAMPTON兩房月租兩萬

2021-12-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區營業董事程智聰表示，長沙灣THE CAMPTON錄租賃個案，為中層J室，面積539方呎，採兩房加儲物房間隔，座向南方，擁開揚市景，現以2萬元租出，呎租37元。據了解，業主去年6月以889.2萬元一手買入單位，可享2.7厘租金回報。

　　利嘉閣市務經理司徒俊傑表示，青衣藍澄灣2座中層G室，面積約485方呎，採兩房間隔，望山景，以13500元獲承租，呎租約28元。據悉，業主07年7月以約183萬元購入，現租出可享租金回報率約8.9厘。



東堤灣畔呎租27.8元

　　中原高級分行經理唐啟樂表示，東涌東堤灣畔6座低層A室，面積772平方呎，三房連套房間隔，享開揚山景，月租叫價2.2萬，議價後以2.15萬元租出，呎租27.8元。業主09年1月以270.68萬元買入單位，租金回報率達9.5厘。



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