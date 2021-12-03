又一居三房1188萬沽

名城3期呎售17503元
中原高級資深分區聯席董事張偉光表示，跑馬地崇德大廈高層A室，面積1260方呎，三房間隔，景觀開揚，以1930萬元易手，呎價15317元。據悉，買家為用家。原業主於09年以958萬元購入，帳面獲利972萬元，升值1.01倍。
中原分區營業經理侯惠良表示，大圍名城3期盛世2座高層SD室，面積757方呎，三房連套房間隔，以1325萬元易手，呎價17503元。據了解，原業主於18年以1070萬元購入，帳面獲利約255萬元離場，升值約23.8%。
陽明山莊月租9.7萬
豪宅市場亦錄得大額租務個案，美聯高級營業經理賴龍軍表示，大潭陽明山莊9座低層57室，面積2157方呎，為三房連雙套房及工人房間隔，獲同區客垂青，議價後以9.7萬元租出，呎租45元。業主於16年11月以5200萬元購入，租金回報2.2厘。
香港置業區域董事胡耀才表示，觀塘凱滙中層A室，面積1092方呎，四房套連工人套間隔，向東南望街景，業主以4.4萬元放租約一個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2000元，以市價4.2萬元租出，呎租38.5元。新租客為家庭客，業主於19年1月以2102萬元購入，現享回報2.4厘。