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龍門居兩房月租1.05萬

2021-12-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門龍門居9座低層E室，面積431方呎，兩房間隔，租客為區內客，以1.05萬元租出，呎租24.4元，以單位市值約456萬元計算，租金回報率達2.8厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角咀港灣豪庭4座低層F室，面積536方呎，三房間隔，望開揚景，原叫租2.3萬元，議價後以2.2萬元租出，呎租41元。據悉，新租客為家庭客，業主10年5月以約398萬元購入，現享回報逾6厘。



　　香港置業市務經理（銷售）魏澤華表示，南昌站匯璽2B座中層B室，面積530方呎，兩房間隔，望內園景，議價後減價1000元，以2.7萬元租出，呎租約50.9元，屬市價成交。據悉，新租客為情侶，業主17年4月以約1109.9萬元購入，租金回報2.9厘。

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