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兆康苑兩房月租1.03萬

2021-12-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事袁思賢表示，屯門兆康苑D座高層7室，面積455方呎，兩房間隔，獲同屋苑客以1.03萬元承租，呎租22.6元，以單位市值約493萬元計算，租金回報率達2.5厘。

　　美聯首席高級營業經理黃家樂表示，新蒲崗譽．港灣2A座中高層B室，面積1333方呎，屬四房雙套連工人套間隔，獲同區家庭客承租，原先叫租4.5萬元，議價後以4.3萬元租出，呎租32.3元。據了解，業主12年斥資2038萬元購入，回報率約2.5厘。



　　香港置業高級聯席董事謝啟源表示，長沙灣愛海頌1座中層D室，面積約695方呎，屬三房間隔，以約2.7萬元租出，呎租約38.8元。業主20年4月以約1234.7萬元購入，回報2.6厘。

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