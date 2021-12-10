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嘉亨灣兩房月租2.25萬

2021-12-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣1座中層C室單位，面積462方呎，兩房間隔，原先叫租2.3萬元，議價後以2.25萬元租出，呎租48.7元。業主於約17年5月以約938萬元購入，租金回報率約2.8厘。
　　香港置業首席聯席董事張仲賢表示，長沙灣愛海頌1座高層A室，面積約496方呎，屬兩房連露台間隔，原叫租約2.2萬元，議價後減價2500元，以1.95萬元獲承租，呎租約39.3元。據悉，新租客為情侶，業主去年3月以約938.7萬元購入，現享回報逾2.4厘。
　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角咀港灣豪庭4座高層D室，面積約344方呎，屬兩房間隔，業主現改為一房，以約1.55萬元租出，呎租約45.1元。據悉，新租客為情侶，業主17年8月以約599.8萬元購入，享回報逾3厘。

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