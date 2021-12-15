新達廣場888萬易手
美聯分行高級營業經理彭曉君表示，大埔新達廣場二3座低層D室，實用面積約620方呎，附新淨裝修，月前叫價約950萬，吸引區內首置客睇樓多時，認為以三房單位而言價格相宜，考慮不久即入市，議價後以888萬成交，實用呎價約14323元，原業主1991年6月以約150萬元購入上址，轉手帳面獲利約738萬，物業升值逾4.9倍。
香港置業分行助理分區董事宋國權表示，土瓜灣帝庭豪園2座中層F室，實用面積約469平方呎，座向南方，單位以920萬元放盤約一個月即獲區內客接洽，議價後減價32萬元，以「意頭價」約888萬成交，實用呎價約18934元，買家為首置客，心儀單位位於內街，環境清靜，屬於小學34號名校網，故睇樓兩次即拍板入市自住。原業主1998年3月以約429.4萬元購入上述單位，持貨23年至今將單位易手，帳面獲利約458.6萬元，物業升值逾一倍。
中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌區本月二手市場暫錄12宗成交。其中，昇薈10座高層G室，實用面積445方呎，一房間隔，叫價735萬，議價後以720萬沽出，實用呎價16180元，買家為上車客，鍾情單位內櫳企理，加上屋苑樓齡新。原業主2013年12月以380萬一手買入，帳面獲利340萬，單位升值89%。