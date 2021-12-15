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日報新聞 > 地產

The Campton兩房月租兩萬

2021-12-15 列印
　　香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，西九龍The Campton中層R室，實用面積約513方呎，屬兩房間隔，座向西南，望開揚及部份海景。業主以約2.2萬元放租兩星期，吸引區內客洽詢，議價後減2000元，以約2萬元租出，實用呎租約39元，略低於市價。新租客為夫婦，心儀單位新簇，睇樓兩次即決定承租上述單位。
兆康苑兩房呎租18.3元
　　祥益地產高級分行經理龍超君表示，屯門錄兆康苑即睇即租個案，E座中層6室，實用面積493呎，兩房一廳，租客為區內客，業主減租1000元，租客有感租金符合預算，以9000元「即睇即租」，呎租18.3元。龍氏續稱，同類型單位銀行估值約523萬元，料回報為2.1厘。

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