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凱滙兩房呎租33.7元

2021-12-16 列印
　　香港置業分行區域董事胡耀才表示，觀塘凱匯5座低層D室，實用面積約594方呎，屬兩房間隔，座向西北，外望開揚景色。業主以約2.2萬元放租約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2000元，以兩萬元租出，實用呎租約33.7元。新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。資料顯示，業主於2019年1月以約1040萬元購入上述單位。
　　美聯物業西半山天匯分行首席高級營業經理林懋霖表示，西半山承德山莊1座中層D室單位，實用面積約為539呎，為兩房間隔，獲同區客垂青，業主原開價約2.8萬元，議價後以月租2.55萬元成交，實用呎租約47.3元。業主於2010年3月以約680萬元購入上述物業，料回報率約4.5厘。

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