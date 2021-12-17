嘉里56億奪土瓜灣重建項目

近年市區大型發展項目供應罕有，市建局亦加快土瓜灣重建項目，該局在區內第二個以「小區模式」發展的鴻福街/銀漢街發展項目，招標結果昨揭盅，由嘉里以55.878億力壓其餘七家財團奪得項目發展權，每方呎樓面地價約12591元，呎價較毗今年9月批出的毗鄰地皮短短三個月升約10%。樓面呎價約12591元土瓜灣鴻福街/銀漢街發展項目上月底截標，當時僅吸引八家財團入標，市建局昨日公佈，由嘉里以55.878億奪得項目發展權，每方呎樓面地價約12591元；呎價對比今年9月該局批出的同區庇利街/榮光街首個小區發展項目，當時由恒基以81.89億奪得，每方呎樓面地價約11414元，換言之，是次地價短短三個月高出約10%。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，是次中標的項目位處九龍市區核心地段，將運用建構高端住宅及與市區重建局合作的經驗，強化項目的規劃設計及商業部份的資產管理，並在設計、營造及資產管理持續引入可持續發展元素，預料是次的項目將可進一步加強集團於香港的發展優勢。湯耀宗續指，集團早於2005年與市區重建局合作發展西營盤縉城峰，在重建項目的建築設計和規劃上注入新元素，為歷史悠久的港島西帶來新氣象，重塑該區新格局。是次土瓜灣項目為嘉里相隔約16年再奪市建局項目，更是次集團首度進駐土瓜灣發展。市建區指，中標發展商須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建本項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。發展商亦須按發展協議中所列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建本項目。上述重建項目地盤面積約4.9萬方呎，可建總樓面約44.38萬方呎，包括逾36.98萬方呎住宅樓面，預計可提供約665個住宅單位，以及約7.39萬方呎的商業樓面。